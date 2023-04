Prahou prošel pochod Hnutí pro život, blokovali ho zastánci práva na potrat

Centrem Prahy prošel pochod pořádaný Hnutím Pro život ČR, který je manifestací zastánců tradičních rodin a odpůrců potratů. Pořadatelé žádali po vládě větší finanční podporu rodin. Pochod krátce na Čechově mostě blokovali zastánci práva na potrat, slovně se střetli na několika místech včetně Václavského náměstí, kde zasahovala i policie. Ta následně kvůli přestupkovému jednání zajistila čtyři lidi, informovala na twitteru . Zdeňka Rybová ČTK za pořadatele sdělila, že akce se zúčastnilo 3000 až 4000 lidí.

V roce 2022 ženy v Česku podstoupily asi 16.500 potratů. Počet dlouhodobě klesá, o deset let dříve jich bylo asi 23.000, za 20 let počet klesl téměř na polovinu.

Mezi účastníky byly hlavně rodiny s dětmi, v pochodu šli spolu s řádovými sestrami také kněží včetně arcibiskupa Jana Graubnera nebo bývalého arcibiskupa Dominika Duky. Cílem pochodu bylo podle předsedy hnutí Radima Ucháče upozornit vládu na legislativní opatření, která by mohla rodinám ekonomicky pomoci. Navrhují například těhotenský příspěvek nebo převedení mateřského příspěvku mezi nepojistné dávky, čímž by na něj vznikl nárok i ženám, které předtím neodváděly peníze do nemocenského pojištění. Chtějí také bezúročné půjčky pro ekonomicky aktivní rodiny se třemi a více dětmi nebo stipendia pro studující rodiče.