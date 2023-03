Prahu a Tchaj-pej má od léta spojit letecká linka, stát ji povolil

Tchajwanský letecký dopravce China Airlines se chystá spustit pravidelnou osobní leteckou linku mezi Tchaj-pejí a Prahou. Přímé spoje by měly začít létat od druhé poloviny července a v provozu budou dvakrát týdně. Stát novou linku povolil. Informovalo o tom ministerstvo dopravy. „Podporujeme zavádění přímých linek do světových destinací a právě avizované zahájení pravidelných letů z Tchaj-peje může významně pomoct rozšiřování vzájemné obchodní spolupráce, ale i rozvoji cestovního ruchu,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka. Ministerstvo dopravy proto vydalo tchajwanským aerolinkám nutné provozní oprávnění pro zahájení letů. Letecký dopravce ze třetí země, tedy mimo EU, totiž může provozovat pravidelnou obchodní leteckou dopravu do České republiky, z ní nebo na jejím či přes její území pouze na základě povolení vydaného ministerstvem dopravy. Spuštění linky je tak podle ministerstva už jen na letecké společnosti.

Pokud by dopravce linku potvrdil, šlo by o další dálkovou linku letiště. V současnosti jsou v letovém řádu pouze lety do Dubaje a Dauhá, v následujících měsících by měly přibýt například také spoje do Soulu a New Yorku. Před vypuknutím covidové pandemie mělo pražské letiště přímé pravidelné linky do dalších měst USA, Kanady nebo Číny, většina z nich však dosud obnovena nebyla. Letiště v předchozích měsících avizovalo, že jedná i o dalších dálkových destinacích.