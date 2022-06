Prahu postihl masivní výpadek dodávek elektřiny, daří se obnovovat dodávky

Prahu dnes dopoledne postihl masivní výpadek dodávek elektřiny z rozvodny na Chodově, zasažené je centrum Prahy, ale i jiné městské části. Společnost ČEPS nedodává elektřinu Pražské energetice (PRE), která se snaží dostat elektřinu do postižených oblastí z jiných rozvoden. ČTK to řekl mluvčí PRE Petr Holubec. Dodávky elektřiny se podle něho postupně daří obnovovat. Během několika minut by měly být pod proudem všechny zasažené oblasti, řekl ČTK před 09:45. Výpadek elektřiny zastavil na devět minut metro na lince C. Nejely tramvaje na části pravého břehu, mimo provoz jsou stále tramvaje na východě města. Masivní výpadek způsobila technická závada na rozvodně na Chodově.

PRE zatím neví, kolik domácností a firem mohlo být bez proudu, hrubým odhadem mohlo jít ale až o čtvrtinu odběratelů. Podle Holubce jde o velký zásah do dopravy, chodu úřadů, ale i obchodů a služeb. Holubec poznamenal, že podobný výpadek nebyl v Praze několik let. Skupina PRE má zhruba 800.000 zákazníků.