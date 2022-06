Pražané stojí fronty na pasy

Úřady pražských městských částí evidují zvýšený zájem o vydání cestovních pasů. I když nápor v dubnu trochu opadl oproti březnu, kdy lidé žádali o doklady podle zkušeností úředníků i z důvodu války na Ukrajině, od května opět roste kvůli dovoleným. Radnice evidují dvoj- až trojnásobně více žádostí než loni a na některý úřadech se tvoří fronty. ČTK to sdělili mluvčí radnic.

V Praze 10 si podle jejího mluvčího Jana Hamrníka od ledna do května lidé vyzvedli 6169 pasů, do konce června pak radnice očekává dalších 1200. Loni úřad vydal v prvním pololetí 3072 dokladů a v roce 2019 to bylo 4674. "Především v březnu byla hlavním faktorem, který jsme pozorovali, válka na Ukrajině. Lidé nám říkali, že se bojí dalšího vývoje a chtějí mít možnost v případě nouze hned odcestovat. Nyní se už přidávají i dovolené, a opět se tedy tvoří fronty," dodal.