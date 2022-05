Prazdroj: V ČR skončilo za poslední tři roky 12 procent vesnických hospod

V obcích ČR do 5000 obyvatel skončilo za poslední tři roky 12 procent hospod. Jde téměř o dvojnásobek v porovnání s městy nad 20.000 obyvatel. Vyplývá to z průzkumu Plzeňského Prazdroje. Největší český pivovar proto rozšířil svůj program Vesnice na podporu obecních hospod, do něhož se zapojilo už téměř 900 provozoven, více než desetina všech vesnických hospod v ČR. Pivovar jim pomáhá finančně i radami, jejich prodeje stouply meziročně o osm procent. Oslovení provozovatelé potvrdili, že jim to pomáhá.

Například hospodě U Šimků ve Staňkově na Domažlicku pivovar zaplatil novou fasádu a proměnu interiéru i výčepu. "Nastartovalo nám to prodeje, díky proměně jsme získali i zcela nové štamgasty," řekl provozovatel Milan Hilpert, který teď ještě sám investoval do rozšíření zahrádky. Úspěšný restart a meziroční růst prodejů potvrdil také majitel hospody v Obecnici na Příbramsku Miroslav Kadič. "Prošli jsme rekonstrukcí, pivovar nám finančně pomohl i se stavbou pergoly a poradil, jak přilákat hosty," řekl.

Pivovar také učí hospody organizovat vystoupení kapel, dožínky, mikulášské, tříkrálové a májové akce a připravovat speciální menu. Vyrobí pro ně plakáty a poradí, kde je vyvěsit, pomáhá i s webem a sociálními sítěmi.