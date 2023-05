Praze začal festival Svět knihy, úvod poznamenaly obavy o zvýšení DPH, které se nenaplnily

Obavy o zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) na knihy poznamenaly úvod literárního festivalu Svět knihy, který dnes začal na Výstavišti Praha. Nakonec se nenaplnily, vláda v poledne při zveřejňování konsolidačního balíčku oznámila, že DPH na knihy bude nulová. Zástupci kultury se přitom obávali úvah ministerstva financí o zvýšení DPH na knihy ze současných deseti na 14 procent a podle předsedy Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martina Vopěnky to vypadalo, že kultura bude "hlavním poraženým stabilizačního balíčku".

Následnou informaci o nulové DPH na knihy Vopěnka uvítal a uvedl, že splní slib, který dal v projevu na úvod veletrhu, tedy že sní chrousta, pokud se DPH na knihy nezvýší. "Svůj slib s radostí splním, už jsem na svých cestách po světě snědl ledacos," řekl ČTK Vopěnka. K slibu ho inspiroval bývalý předseda Důchodců za životní jistoty Eduard Kremlička, který v roce 1998 slíbil, že pokud jeho strana nezíská v parlamentních volbách aspoň pět procent, sní živého chrousta. Chroust tehdy ale údajně nebyl k sehnání, proto Kremlička po prohrané sázce místo něj snědl potemníka.

Svět knihy přivítá do 14. května 364 vystavovatelů, nabídne 181 stánků a šest stovek účinkujících. Festivalu se zúčastní 30 zemí a regionů. Festival nezapomíná ani na česká jména a připojí se k oslavám 100 let vysílání Českého rozhlasu a 70 let České televize. Seznam zástupců české literární tvorby čítá desítky jmen. Zájemci se mohou setkat s egyptologem Miroslavem Bártou nebo spisovatelkami Alenou Mornštajnovou, Petrou Soukupovou, Halinou Pawlowskou nebo Kateřinou Tučkovou, která s výtvarníkem Jaromírem 99 návštěvníky seznámí s limitovanou ilustrovanou edicí románu Bílá Voda.