Pražská zoo otevře pavilon goril. V Rezervaci Dja si připadáte jako v pralese v Kamerunu

Ředitel Zoo Praha s gorilí samicí Kambou | Foto: Khalil Baalbaki, ZOO Praha

O atmosféru tropického deštného pralesa se postará živá zeleň a reálné zvuky z expozic lidoopů.

"Tady jsme v tropickém deštném lese, který je tvořen jednak modely kmenů, ale v naprosté většině živými rostlinami, nevím, jestli tu můžeme pustit mlžení nebo déšť. Ono to souvisí i s tou nahrávkou. Když prší, tak tady začne pršet i doopravdy. To je prostorový zvuk, který jsme s Michalem Ratajem natáčeli v pralesích Dja během takové strastiplné cesty a on to pak smíchal. Slyšíte, právě padnul strom. Čili jsou to autentické nahrávky upravené sem."

Gorilí samička Duni | Foto: Miroslav Bobek, ZOO Praha

Spolu s gorilami jsou v pavilonu i guerézy, dodal ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Svůj nový domov tu našla i dcera gorily Moji, která byla prvním mládětem, které se v pražské zoo narodilo.

Seznámení se samcem Kisumu proběhlo nad očekávání dobře

Gorilí samec Kisumu | Foto: ZOO Praha

Seznámila se už se samcem Kisumu, který se má stát vůdčím samcem a zajisti pokračování chovu goril. Matka s dcerou jsou si téměř k nerozeznání podobné. Duni před svým odjezdem dlouho trénovala nástup do přepravního boxu, vysvětlil Miroslav Bobek.

"Když vystoupila z toho boxu po deseti hodinách, tak viděno mýma očima, byla docela v poklidu a začala prostředí prozkoumávat. A když mě její ošetřovatel Martin Vojáček říkal, jak proběhlo to její spojování, tak to bylo nesmírně milé překvapení pro všechny. Je třeba si uvědomit, že jsme nevěděli, jak se Kisumu k Duni zachová. Mohl ji napadnout, mohlo dojít ke rvačce, ke zraněním. To spojování probíhalo tak, že bylo vše otevřené, jak mezi ložnicemi, tak do expozice. Některé zábrany byly otevřeny do půlky, aby tam mohla podklouznout, a on, jak je větší, tak by ho to zbrzdilo. Mohli by zasáhnout chovatelé, případně veterinář. Pak dojde na spojování s touhle skupinou, to už bude při otevřeném pavilonu. Ještě toho je hodně před námi."

Gorilí samice Duni"se svou oblíbenou hračkou - jutovým pytlem | Foto: ZOO Praha

Duni má na starosti Martin Vojáček, který prozradil její nejoblíbenější hračku.

"Duni má jako oblíbenou hračku jutové pytle. Ona si je nosí a přikrývá se s nimi, nebo je využívá jako polštář a strká si je pod zadek. Duni je devět let."

Vy jste zažil její matku Moju?

"Zažil, vezl jsem ji do Španělska. Povahově jsou si velmi podobné, bystré inteligentní gorily. Duni babička a Moji matka si ve stresu zakrývají ucho, my tomu říkáme, že telefonují, tak i Duni to dělá."

Pokud ti, kdo znají dobře gorilí tlupu v pražské zoo, přemýšlí, co se stalo s populárním samcem Richardem, tak ten obývá se svými syny pavilon v dolní části zoologické zahrady.

Gorily nížinné - zleva Shinda, Ajabu, Kamba a Kijivu | Foto: Petr Hamerník, ZOO Praha

Venkovní výběh nabízí stromy i tůňky

Letecký pohled na Rezervaci Dja s přiléhajícím africkým výběhem a Vltavou v pozadí | Foto: Miroslav Bobek, ZOO Praha

Cílem nového pavilonu je provést návštěvníky Kamerunem. Z venkova až na okraj deštného pralesa. Kamerunský venkov tu zastupuje školní třída s autentickými lavicemi, figuríny a sošky. I rostliny jsou vybrané tak, aby odpovídaly oblastem, kde gorily v přírodě žijí. Dokonce i nástěnné malby vznikaly podle fotografií pořízených v Biosférické rezervaci Dja v Kamerunu.

Návštěvníci tu gorily vůbec neruší, připomíná ředitel Bobek.

Gueréza pláštíková v novém pavilonu - Rezervaci Dja | Foto: ZOO Praha

"Když stojíme u těch skel, tak občas slyšíte, jak ta gueréza tam skočí, ale to neslyšíte přes ta skla. Ta jsou silná. Ani ty gorily a guerézy nás neslyší. Tam jsou mikrofony a reproduktory, které přenáší zvuk zevnitř."

Venkovní výběh nabízí vzrostlé stromy i potůček.

"Je tady kromě potoka i taková bažinka, kterou jsem chtěl pro gorily udělat. V Kongu jsem je viděl cachtat v takových bažinkách a tahat si oddenky rostlin, kterými se krmily."

Vchod do nového pavilonu goril – Rezervace Dja | Foto: Petr Hamerník, ZOO Praha

Střecha pavilonu splývá s přírodou

Střecha pavilonu splývá s přírodou | Foto: ZOO Praha

Celá stavba vypadá v terénu velmi nenápadně. I její střecha je pokrytá zelení, připomíná Lukáš Divoký, který měl na starosti stavbu pavilonu.

"Stavba je zapuštěná z větší části pod úroveň terénu. Zastavěná plocha je 2500 metrů. Stejně velký je i venkovní výběh goril. Stavba začala v říjnu 2019 a kolaudace proběhla v dubnu letošního roku."

Pavilon má okrovou barvu. Z čeho je?

"Konstrukční systém je železobeton. Všechno, co vidíte, ty fasády oranžové, to je stříkaný beton."

Nový pavilon s gorilami se návštěvníkům otevře na státní svátek 28. září.

Nový pavilon goril | Foto: ZOO Praha