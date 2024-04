Pražská zoo vybrala osm koní Převalského určených pro transport do Kazachstánu

Pražská zoologická zahrada vybrala osm koní Převalského určených pro první transport do Kazachstánu. Do středoasijské země odletí na začátku června čtyři z nich. Novinářům to dnes řekli zástupci pražské zoologické zahrady. Koně nyní žijí v chovné a aklimatizační stanici Zoo Praha v Dolním Dobřejově na Benešovsku. Cílem projektu je obnovit populaci divokých koní ve volné přírodě.

Do Kazachastánu na začátku června odletí tři hřebci a jedna klisna, které zoo vyčlení z osmi vybraných adeptů. "Často až na místě při té nakládce se rozhoduje, kterého koně brát, nebo nebrat a rozhoduje se například podle toho, jak se chová nebo jak to snáší v transportním boxu," řekl dnes novinářům ředitel pražské zoo Miroslav Bobek.

Koně zamíří do kazažských stepí Altyn Dala. V budoucnosti tam chce pražská zoologická zahrada dopravit zhruba 40 koní. První transport se uskuteční 3. až 4. června a spolu s pražskou zoo se na něm bude podílet česká armáda a další čtyři partneři. Čtyři koně vypraví zoo jedním letadlem z vojenského letiště Praha Kbely, další čtyři vypraví z Berlína tamní zoologická zahrada. Záštitu nad projektem převzal premiér Petr Fiala (ODS).