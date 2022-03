Pražské centrum pro uprchlíky odbavilo od začátku bojů přes 21.000 Ukrajinců

Pražské asistenční centrum pro pomoc ukrajinským uprchlíkům odbavilo od začátku války celkem 21.219 lidí, uvedl dnes ráno na twitteru primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Během středy dorazilo 2617 žadatelů, méně než předchozí dny, kdy počet odbavených osob převyšoval 3000.

Od vypuknutí bojů na Ukrajině přišlo do Česka podle odhadů okolo 150.000 uprchlíků a další tisíce denně přicházejí, zhruba čtvrtina z nich míří do hlavního města. Převažují mezi nimi děti a ženy. Úřady se snaží příchozí přesměrovat z metropole do méně vytížených krajských měst.

Vláda ve středu umožnila lidem prchajícím z Ukrajiny před válkou možnost pracovat v Česku bez pracovního povolení, schválila také humanitární dávku 5000 korun na pokrytí základních potřeb. Stát přispěje krajům na ubytování uprchlíků. Lhůta pro prvotní registraci cizinců se prodlouží ze tří na 30 dnů.