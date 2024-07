Pražské letiště má problémy s odbavením zavazadel

Pražské Letiště Václava Havla má problémy s odbavením zavazadel. Důvodem je podle mluvčí letiště Kláry Divíškové hustý prázdninový letový provoz. Prioritu podle ní dostal náklad zavazadel pro odlety, do cílových destinací letiště kufry posílá nejbližšími lety. Tím se zpožďuje výdej zavazadel cestujícím, kteří přiletí do Prahy. Cestující mohou vyplnit reklamační formulář, díky kterému dostanou zavazadlo domů. Letiště také zřídilo dočasnou telefonní linku pro cestující, kterým zavazadlo nedorazilo. Divíšková to řekla ČTK.

Cestující mohou v Praze na zavazadla čekat až několik hodin, řekla ČTK Divíšková. "Proto cestujícím doporučujeme, aby na letišti nečekali, aby vyplnili reklamační formulář, jeli domů a handlingová společnost jim pak pošle ty kufry," uvedla. Reklamační formulář mohou lidé vyplnit na reklamační přepážce na letišti nebo na webu letecké společnosti, kam se dostanou přes QR kód v celním prostoru, uvedla.