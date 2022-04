Pražské letiště odbavuje pětkrát víc cestujících než loni, přibývá i nových destinací

Pražské letiště za první dva měsíce odbavilo 784 tisíc cestujících. To je meziročně skoro pětkrát více. Informovala o tom mluvčí letiště Klára Divíšková. I přes zrušení linek do Ruska a na Ukrajinu roste i počet detinací, kterých v letní sezoně bude 147, tedy o 19 víc než loni. Mezi novými destinacemi budou třeba spojení do New Yorku nebo Rijádu.

Provoz na pražském letišti postupně roste po koronavirové pandemii. Před ní se z letiště létalo až do 190 lokalit. Letišě předpokládá, že letos odbaví kolem 9 milionu cestujících, před pandemií to bylo skoro dvakrát tolik.