Pražské letiště v 1. pololetí odbavilo téměř 4,3 milionu lidí, oproti loňsku jde o pětinásobný nárůst

Pražské letiště Václava Havla během letošního prvního pololetí odbavilo téměř 4,29 milionu cestujících. Je to více než pětinásobný nárůst oproti loňskému roku, ve srovnání s obdobím před covidovou krizí je to však o 45 procent méně. Vyplývá to ze statistik Letiště Praha. Provoz na letišti roste během celého letošního roku, za celý rok letiště očekává více než deset milionů pasažérů. Počet odbavených cestujících za letošní první půlrok je tak skoro stejný jako za celý loňsky rok, kdy letiště odbavilo 4,38 milionu lidí. Naopak v roce 2019, tedy před vypuknutím pandemie koronaviru, letiště odbavilo rekordních 17,8 milionu cestujících.