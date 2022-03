Pražské středisko pro uprchlíky i v noci zažívalo nápor

Pražské středisko pro ukrajinské uprchlíky v Kongresovém centru na Vyšehradě k půlnoci odbavilo 2600 běženců, z toho bylo ubytování zajištěno pro 390 lidí. Nápor byl i v noci obrovský, uvedl na twitteru pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Dodal, že kdo umí ukrajinsky a může o víkendu přijít pomáhat s tlumočením, je vítán.

Centrum na Vyšehradě začalo fungovat v pátek ráno, přesunulo se tam z centrální budovy Městské knihovny. Pracovníci v centru Ukrajincům na 70 přepážkách pomáhají s vyřízením dokumentů a poskytují základní pomoc.

Ministerstvo vnitra vydalo příchozím celkově zatím asi 22.000 víz. Řekl to vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podle premiéra Petra Fialy (ODS) jsou kapacity všech krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) v současné době dostatečné. Velký nápor zažívalo v pátek také centrum na výstavišti v Brně. Muselo zastavit dokonce vydávání lístků k registraci, které ale teď už znovu dávají všem.

V pátek začal platit nouzový stav, který má pomoci zvládnout migrační vlnu do ČR vyvolanou ruskou invazí na Ukrajinu, část pravidel pro uprchlíky se zjednoduší. Denně kvůli válce z Ukrajiny do Česka přichází 5000 migrantů, před zhruba měsícem to bylo úhrnné číslo za celý měsíc.