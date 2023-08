Pražský arcibiskup Graubner poslal papeži svou demisi

Pražský arcibiskup Jan Graubner po roce ve své funkci poslal papeži Františkovi svůj rezignační dopis. Řekl to v rozhovoru s ČTK. Musí tak učinit všichni biskupové při dovršení 75 let, Graubner své jubileum oslaví 29. srpna. Graubner se loni počátkem srpna stal 37. pražským arcibiskupem poté, co se několik let čekalo na nástupce kardinála Dominika Duky, jenž tuto funkci zastával 12 let. Duka odeslal svou demisi v roce 2018 a záhy ho papež František vyzval, aby ve svém úřadu pokračoval. Jeho nástupce oznámil až loni. "Poslal jsem ho (rezignační dopis) prostřednictvím apoštolského nuncia v Praze a ten mi písemně potvrdil jeho odeslání. Zároveň mi řekl, že musím mít trpělivost, protože napřed musí řešit jiná místa. Slíbil jsem, že pokud mi zdraví dovolí, jsem ochoten pokračovat, dokud bude třeba," řekl ČTK Graubner.