Pražský dopravní podnik zahájil provoz velkokapacitních trolejbusů na ruzyňské letiště

Pražský dopravní podnik (DPP) zahájil provoz velkokapacitních trolejbusů Škoda Solaris 24 z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla Praha. Trolejbusy číslo 59 nahradily autobusovou linku číslo 119. Vozy budou část trasy jezdit připojeny k trolejím a část na baterie. Do tříčlánkového vozu se vejde až 180 cestujících, což je asi o 30 procent více než do původních kloubových autobusů. Novinářům to řekli představitelé města, DPP a výrobce. Náklady na vybudování infrastruktury byly asi 354,5 milionu Kč, nákup vozů vyšel na 623,2 milionu korun. Velký trolejbus jezdí po Praze od loňského roku, přičemž před uvedením do provozu musel nejdříve najezdit tisíce kilometrů zkušebně. "Jedná se o momentálně nejdelší povrchové vozidlo DPP. Cílem je, aby vždy u stanice metra A Nádraží Veleslavín bylo přistaveno vozidlo, které pojme všechny cestující, kteří vystoupí z metra a chtějí cestovat na letiště. Byly experimenty, kdy se přistavovaly dvě 119 za sebou, ale to se nesetkalo příliš s pochopením cestujících, lidově řečeno, první autobus byl nacpaný a druhý prázdný," řekl náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti). Na trase na letiště jezdí 20 velkokapacitních trolejbusů, čímž se ve městě ročně vyprodukuje o 1300 tun oxidu uhličitého méně.