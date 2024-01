Pražský okruh by mohl být dokončen už za 8 let

Severní část pražského okruhu by mohla být dokončena v roce 2031 a 2032. Na TV Nova to řekl ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Cílem je podle něj v roce 2027 začít stavět severní část okruhu. To je ale podmíněno zvládnutím úředních procedur a případných soudních rozhodnutí. Pražský okruh a jeho stavba je rozdělen na 11 částí. Momentálně jich je postaveno 7.

Projekt severní části okruhu nyní prochází posuzováním vlivů na životní prostředí. Mátl očekává, že ještě letos by mohlo ŘSD mít k dispozici stanovisko. Vnější okruh kolem Prahy má po dokončení měřit asi 83 kilometrů. K poslednímu rozšíření došlo v roce 2010, kdy byl zprovozněn úsek od D1 k D5. První úsek bylo uveden do provozu už před více než 40 lety, 20. září 1983.