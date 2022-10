Pražská energetika (PRE) dá slevu domácnostem, které v zimě meziročně sníží spotřebu elektřiny. Chce tak odběratele motivovat k úsporám. Speciální prémie se klientovi připíše na jeho zákaznický účet u PRE a následně odečte z platby za elektřinu v rámci nejbližšího vyúčtování. Výše slevy závisí na distribuční sazbě a také výši dosažené úspory, pohybovat se bude od 750 do 3000 korun. Zákazník bude muset nárok na slevu prokázat. ČTK to dnes řekl mluvčí PRE Karel Hanzelka. Firma tvrdí, že podle jejích informací je prvním velkým dodavatelem v ČR, který podobnou slevu nabízí.

PRE dodává zhruba 700.000 domácností především v Praze. Zákazníci musí pro připsání odměny snížit meziročně svou spotřebu v porovnání s obdobím od 1. listopadu 2021 do 31. března 2022. Zákazník musí pro prokázání úspory udělat vlastní odečet elektroměru, a to tak, že pořídí jeho fotografii a nahraje ji on-line do speciální aplikace na webové stránce PRE. První fotografie elektroměru musí být pořízena a odeslána přes webovou stránku na počátku topné sezóny, konkrétně v období od 1. listopadu 2022 do 15. listopadu 2022. Na pořízení a odeslání druhé fotografie je stanoven termín od 31. března 2023 do 15. dubna 2023.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) dnes označil záměr PRE za krok správným směrem, který je v zájmu celé společnosti. Doufá, že jde o "první vlaštovku" mezi dodavateli. Ministerstvo se podle něj bude snažit vytvořit podobnou motivaci.