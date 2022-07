Před 100 lety se narodil technik Jan Vlček, hlavní konstruktér Aera Vodochody

Před sto lety, 10. července 1922 se narodil Jan Vlček. V letech 966 až 1978 byl hlavním konstruktérem Aera Vodochody. Zabýval se konstrukcí proudových letadel a významně se podílel na vývoji cvičných letounů L-29 Delfín a L-39 Albatros, které ve své době patřily ke světové špičce a díky nimž bylo Aero do roku 1989 největším světovým výrobcem cvičných proudových letounů.

Vlček se věnoval i pedagogické činnosti, zasloužil se o znovuotevření katedry letectví na ČVUT v Praze, přednášel také na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně či na Vysoké vojenské letecké škole v Košicích. Zemřel 4. ledna 1984.

Vlčkův syn Václav sledoval otcovu práci od dětských let. Když pracoval na konstrukci L-29, tak ho ve dvanácti letech posadil do kokpitu prototypu delfína, aby dokázal, že letoun bude bezpečný. "V pokoji měl rýsovací prkno a pracoval i doma. To byl jediný člověk, který neměl ve Vodochodech píchačky, protože chodil do práce ráno v pět a v devět večer domů. Vím, že na tom pracoval dost intenzivně," řekl před lety Václav Vlček ČTK.