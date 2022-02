Před ambasádou SRN v Praze demonstrovalo 150 lidí za odstřižení Ruska od SWIFT

Před velvyslanectvím SRN v Praze se v sobotu sešlo asi 150 lidí na demonstraci za odstřižení Ruska od globálního platebního systému SWIFT. Vytýkají německému sociálnědemokratickému kancléři Olafu Scholzovi (SPD) financování ruského prezidenta Vladimira Putina. Organizátoři uvedli, že nepřináleží k žádné skupině, ale jsou pouze občany Evropské unie, kteří se rozhodli vyjádřit nespokojenost s počínáním německého kancléřství. Jakub Mazovec, který jako první z demonstrujících promluvil do megafonu, řekl, že nikdo nemůže očekávat, že se odstřihnutí Ruska od bankovního systému SWIFT nedotkne i občanů Evropské unie. "Co je to ale proti tomu, co teď zažívá Ukrajina? V systému SWIFT je na 11.000 bank, toto odstřižení Putin pocítí nejen jako symbolický akt," uvedl Mazovec.