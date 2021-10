Před soudem EU a ambasádou ČR v Lucembursku protestovali polští odboráři

V Lucemburku protestovala nejméně tisícovka polských odborářů z organizace Solidarita (Solidarność) kvůli nedávnému rozhodnutí Soudního dvora EU ohledně uzavření hnědouhelného dolu Turów nedaleko českých hranic. Demonstranti se nejprve sešli před sídlem evropského soudu, pak se přesunuli před české velvyslanectví v Lucembursku, kde velvyslanci Vladimíru Bärtlovi předali petici. "Přijeli jsme protestovat, protože když důl zavřou, ztratíme práci, bude to znamenat úpadek pro celý region," řekl ČTK jeden z protestujících.

Petici převzal český velvyslanec v Lucembursku Vladimír Bärtl. Stojí v ní, že nynější situace vychází ze zájmu Německa a spor vyostřují někteří čeští politici a oligarchové. Polsko a ČR by podle Solidarity měly vyřešit spor samy bez vměšování evropských institucí, které "hrají vlastní hry". Velvyslanec Bärtl ČTK sdělil, že postoj z petice pokládá za pokrytecký, jelikož to byla polská strana, kdo jednání o dopadech provozu dolu dlouhodobě blokoval.

Soud EU v květnu předběžně nařídil pozastavit těžbu v dole Turów do rozhodnutí o stížnosti České republiky, která se na soud obrátila kvůli tomu, že provoz dolu mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v obcích v Libereckém kraji. Polská vláda těžbu odmítá přerušit, protože by to podle ní negativně dopadlo na energetickou bezpečnost země.