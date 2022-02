Předposlední den olympiády nebyl pro Čechy příliš šťastný

Čtyřbob Dominika Dvořáka je po polovině olympijského závodu dvaadvacátý z 28 posádek a v neděli ho čeká boj o to, aby mohl absolvovat finálové čtvrté kolo. Češi po úvodním dnu ztrácejí 42 setin na Brazilce Edsona Luquese Bindilattiho, jenž drží dvacáté místo, které jako poslední zaručí postup do čtvrté, finálové jízdy.

"Výsledek mluví za všechno, tohle určitě není to, co si představujeme a chceme. Je mi to líto. Druhá jízda byla malinko lepší, ale ta třináctka (zatáčka) tady, to je zlo. Je to zklamání," řekl Dvořák. "Dělám chyby v řízení. Dráha je rychlejší, jezdí se o vteřinu rychleji než v tréninku. Chová se to malinko jinak a nájezdy i výjezdy jsou trošku jiné. Jde to prostě za mnou."

Po dvou ze čtyř jízd v ledovém korytě v Jen-čchingu vede favorizovaný Němec Francesco Friedrich těsně před krajanem Johannesem Lochnerem.

---------------------------------------------

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová nenastoupila ze zdravotních důvodů do závodu s hromadným startem na olympijských hrách v Pekingu a neobhajovala tak osmé místo z Pchjongčchangu. Pětadvacetiletá česká reprezentantka se zranila v přípravě na svůj plánovaný poslední start na hrách.

---------------------------------------------

Poslední olympijský závod ve sjezdovém lyžování na hrách v Pekingu se kvůli silnému větru neuskutečnil a pořadatelé jej zkusí zorganizovat v neděli na závěr her. České barvy budou v areálu v Jen-čchingu reprezentovat Tereza Nová, Elese Sommerová, Kryštof Krýzl a Jan Zabystřan. V prvním kole vyřazovacích jízd je čeká Francie.

---------------------------------------------

Do zkráceného závodu běžců na lyžích na 30 km volně nenastoupil Michal Novák. Petr Knop byl 37. a Adam Fellner 42. Vyhrál Alexandr Bolšunov z Ruska a získal na hrách v Pekingu třetí zlato.