Předseda ČMKOS: Program Antivirus by mohl být prodloužen do půlky příštího roku

Program na podporu zaměstnanosti Antivirus by mohl být podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly v polovině října prodloužen do poloviny příští roku. S jeho fungováním se v současné době počítá do 31. prosince. Středula předpokládá, že tripartita se na pondělním jednání shodne na podpoře automobilových firem právě formou Antiviru. Lepším řešením by bylo využití kurzarbeitu, ale Evropská komise ještě ani nezahájila notifikaci programu. Středula to dnes řekl v České televizi.

Antivirus je podle Středuly v současné době nejlepší cesta, jak pomoci automobilovému průmyslu, který se potýká kvůli nedostatku čipů a dalších součástek s problémy. Situace v tomto odvětví se přenáší podle něj zejména na české subdodavatele. Náklady na Antivirus odhaduje v jednotkách miliard korun. Problém podle něj bude shodnout se na tripartitě o konkrétním nastavení podmínek, pro koho podpora bude či v jaké šíři.