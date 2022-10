Předsedkyně Sněmovny vyzvala k ustavení tribunálu pro zločiny agrese na Ukrajině

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) vyzvala k ustavení ad hoc mezinárodního trestního tribunálu pro zločiny ruské agrese na Ukrajině. Věří tomu, že nejen Česko, ale i další civilizované země nejen v Evropě budou usilovat o totéž. Řekla to ve Sněmovně na veřejném slyšení na téma válečných zločinů a porušování lidských práv na Ukrajině. Evropská unie zatím nemá společný názor na možnost zřídit kvůli válce na Ukrajině zvláštní tribunál a prosazuje, aby napadená země přistoupila k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC). Eurokomisař Didier Reynders dříve naznačil, že první případy spojené s válkou by se k ICC mohly dostat před koncem roku. Předsedkyně dolní komory v úvodním krátkém projevu uvedla, že přibývají další útoky na civilisty, bombardována je nejen infrastruktura, ale také školy či školky, v nichž jsou přítomny děti. Podle ní všechny tyto věci lidé vidí ve zpravodajství, někteří se ale stávají trochu laxními, neboť si na válku začali zvykat. "Považuji za jedno z velkých nebezpečí, abychom si začali zvykat na tyto věci a měli pocit, že se to odehrává někde daleko a nás se to netýká," dodala Pekarová Adamová.