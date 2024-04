Předsednictvo KDU-ČSL probere návrh na vyloučení Svobody, rozhodne širší vedení

Předsednictvo KDU-ČSL dnes probere návrh na spuštění procesu vyloučení bývalého předsedy lidovců Cyrila Svobody ze strany. Předložit ho plánuje místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík, někdejšímu lídrovi křesťanských demokratů vyčítá politické názory z poslední doby včetně rozhovoru pro server Voice of Europe, který je od středy na českém sankčním seznamu. Svoboda ČTK řekl, že mu spolustraníci zatím osobně nic nevyčetli a připomenul, že podle stanov by měl dostat možnost hájit své postoje. Pravomoc hlasovat o vyloučení člena ze strany má celostátní výbor lidovců, který by se měl sejít na pravidelném zasedání ve čtvrtek 25. dubna.

Hladík v neděli řekl, že Svobodu dlouhodobě nepovažuje za lidovce. "Jeho dlouhodobé názory a směřování neodpovídá politice lidovců a očekával bych, že už dávno nebude členem strany," uvedl. Podle Svobody Hladíkovy výroky svědčí o úpadku KDU-ČSL a snaze vyvlékat se pseudokauzami z odpovědnosti za pokles preferencí. Podle volebního modelu agentury Median z března by lidovci získali tři, respektive 3,1 procenta hlasů. Pro vstup do Sněmovny je stanovena hranice pěti procent.

Svoboda byl předsedou lidovců v letech 2001 až 2003 a také 2009 až 2010. V minulosti zastával funkce ministrů vnitra a zahraničních věcí. Hladík mu vyčítá především názory, které považuje za proruské.