Předsednictvo lidovců se distancovalo od výroků Svobody, má zvážit odchod

Předsednictvo lidovců se dnes distancovalo od výroků bývalého předsedy Cyrila Svobody s tím, že poškozují dobré jméno strany, a vyzvalo ho ke zvážení odchodu z KDU-ČSL. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka předpokládá, že tématem se bude znovu zabývat širší vedení strany, tedy celostátní výbor. Ten by se měl sejít ve čtvrtek 25. dubna. Jurečka novinářům řekl, že postoje Svobody si s ním chce vyříkat osobně. Svoboda ČTK řekl, že opustit KDU-ČSL nechce, protože není v konfliktu s členskou základnou. Uvedl také, že vylučovat někoho ze strany bylo metodou diktátora Stalina.

Někdejšímu lídrovi vyčítá část spolustraníků některé výroky z poslední doby včetně rozhovoru pro server Voice of Europe, který je od minulé středy na českém sankčním seznamu, ale i předchozí spolupráci s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, jehož byl poradcem. Podle volebního modelu agentury Median z března by lidovci získali tři, respektive 3,1 procenta hlasů. Pro vstup do Sněmovny je stanovena hranice pěti procent.

Svoboda byl předsedou lidovců v letech 2001 až 2003 a také 2009 až 2010. V minulosti zastával funkce ministrů vnitra a zahraničních věcí. Po odchodu z vyšších pater v KDU-ČSL mimo jiné působil jako poradce bývalého premiéra Babiše. Ministr životního prostředí Petr Hladík mu vyčítá především názory, které považuje za proruské.