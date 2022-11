Předsedou Senátu byl opět zvolen Miloš Vystrčil

Předsedou horní komory parlamentu zvolili senátoři znovu Miloše Vystrčila z ODS. Ve volbě neměl protikandidáta a v prvním kole ho podpořilo 73 z 80 hlasujících senátorů. Vystrčil poté poděkoval za vyjádření důvěry, kterou vnímá jako závazek i jako potvrzení, že Senát plní svoji ústavní roli. Například tím, že se snaží o zjednodušení zákonů nebo že se vymezuje vůči bezpráví. I nadále bude o takovou pozici usilovat, připomněl staronový předseda Miloš Vystrčil. "Budu dělat všechno pro to, aby Senát nadále byl důstojnou institucí, která hájí lidská práva a svobody, která je pojistkou české demokracie a našeho parlamentního zřízení," slíbil v krátké kandidátské řeči. Poprvé byl Vystrčil do čela Senátu zvolen v únoru 2020. Nastoupil na místo po Jaroslavu Kuberovi (ODS), který o měsíc dříve náhle zemřel. Podruhé byl zvolen v listopadu 2020, nedlouho poté, co naplnil Kuberovu misi na Tchaj-wan navzdory tlaku pevninské Číny či prezidenta Miloše Zemana, který Vystrčila přestal zvát na Hrad.

Kromě Miloše Vystrčila povedou horní komoru i nadále čtyři místopředsedové. Na postech zůstavájí Jitka Seitlová z KDU-ČSL a Jiří Oberfalzer z ODS. Nově je doplní Jiří Drahoš z klubu STAN, ten bude prvním místopředsedou, a Tomáš Czernin z TOP 09.