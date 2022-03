Předsedové parlamentů Česka a Pobaltí podpořili úsilí Ukrajiny o vstup do EU

Ukrajina by měla co nejdříve získat postavení kandidátské země Evropské unie. Shodli se na tom dnes v Praze předsedové parlamentů Česka a pobaltských zemí, řekla novinářům předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu se vyslovili pro tvrdší protiruské sankce a pro větší pomoc Ukrajině, a to i v dodávkách zbraní.

Podle předsedkyně litevského parlamentu Viktorije Čmilytéové-Nielsenové by byl kandidátský status pro Ukrajinu největším vítězstvím pro Evropskou unii a největší porážkou pro ruského prezidenta Vladimira Putina. Předsedové parlamentů pobaltských států navštívili minulý týden Kyjev, kde jednali s ukrajinskými politiky včetně prezidenta Volodymyra Zelenského.

Pekarová Adamová míní, že dosavadní sankce západu mají na Rusko dopad, ale nikoli takový, aby přiměly Putina k serióznímu mírovému jednání s ukrajinskými představiteli.