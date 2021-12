Přelom roku bude mimořádně teplý, na Silvestra může být až 14 stupňů

Počasí v Česku bude na přelomu roku mimořádně teplé. Silvestr by měl být podle Českého hydrometeorologického ústavu nejteplejším dnem v prosinci, v Čechách se teploty můžou vyšplhat dokonce až na 14 stupňů Celsia. Na horách 1000 metrů nad mořem bude až sedm stupňů nad nulou. V sobotu, první den roku 2022, se teploměr vyšplhá ke 12 stupňům. Na Moravě a na severovýchodě Čech by mělo být v nadcházejících dnech a hlavně nocích o něco chladněji, kolem 5 stupňů. V celém Česku by se pak mělo začít postupně ochlazovat v prvním lednovém týdnu.