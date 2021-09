Premiér Babiš dostal od městského úřadu v Černošicích pokutu za střet zájmů

Městský úřad v Černošicích uložil premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO pokutu 250 tisíc korun za střet zájmů. Deníku Právo to potvrdil premiérův právník Václav Knotek s tím, že se proti rozhodnutí chce odvolat. Podle úřadu Babiš stále ovládá média, která vložil do svěřenského fondu. Pokutu mu úřad uložil už potřetí, tentokrát ale částku navýšil o 50 tisíc - a to je maximum, které lze v přestupkovém řízení za střet zájmů uložit. Babiš se dlouhodobě hájí tím, že holding vložil do svěřenských fondů a tím dostál českým zákonům.