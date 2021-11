Premiér Babiš i ministr obrany Metnar odmítli, že by se nyní ČR zajímala o nákup stíhaček F-35

Premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) odmítli, že by se nyní ČR zajímala o nákup stíhaček F-35. Zprávy nemá ani možná Metnarova nástupkyně Jana Černochová (ODS).

Informaci, že se ČR aktivně uchází o nákup až 40 pokročilých stíhaček páté generace F-35 od USA, řekl nejmenovaný americký zdroj odbornému serveru Janes. Podle něj by stroje nahradily 14 stíhaček JAS-39 Gripen, jejichž pronájem české armádě skončí v roce 2027. České ministerstvo obrany (MO) na dotaz ČTK uvedlo, že vojenští odborníci zpracovávají stanovisko k možnostem budoucího zajištění vzdušného prostoru ČR a existují různé varianty. Podle MO je možné, že při shromažďování podkladů oslovili vojáci i americkou stranu, "určitě to ale nelze nazvat aktivním vyjednáváním".

"My v tuto chvíli máme platnou smlouvu na pronájem 14 švédských stíhacích letounů JAS-39 Gripen až do roku 2027, navíc s možností opce na další dva roky, tedy do roku 2029. Tudíž za současného vedení ministerstva, ale ani v nejbližších letech, k žádným změnám v nadzvukovém letectvu nedojde," sdělil Jan Pejšek, ředitel odboru komunikace.