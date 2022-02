Premiér Fiala: Akt agrese Ruska nemůže zůstat bez odpovědi. Českým občanům bezprostřední nebezpečí nehrozí

Vpád ruských vojáků na Ukrajinu nelze podle premiéra Petra Fialy (ODS) označit jinak než jako akt agrese, který nemůže zůstat bez odpovědi. Za Česko bude prosazovat co nejtvrdší sankce vůči Rusku v rámci jednotného postupu Evropské unie. Fiala ve stručném vyjádření na úřadu vlády doplnil, že Česko aktuálně nemá signály o bezprostředním nebezpečí pro české občany.

Ruská invaze nebyla ničím vyprovokovaná a směřuje vůči suverénnímu státu, řekl Fiala. "Postup ruského prezidenta Vladimira Putina jednoznačně odsuzuji, nemůže zůstat bez odpovědi," doplnil. Vyzval všechny české občany, aby neprodleně opustili Ukrajinu.

Lipavský: Rusko přináší do Evropy válku, chaos a utrpení

Rusko po letech pracně budované stability přináší do Evropy válku, chaos a utrpení nejen nevinných ukrajinských, ale i vlastních občanů a Evropanů. Na dnešní tiskové konferenci po jednání resortního krizového štábu to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

V cestovatelském systému Drozd je registrováno zhruba 150 Čechů na Ukrajině, odpověděl na dotaz ČTK Lipavský. Víceméně jde o občany, kteří dlouhodobě v zemi žijí. Před invazí nevyjádřili přání odejít, není jasné, jakým způsobem se toto nyní promění, dodal šéf české diplomacie.

Ministryně Černochová: Česká reakce by měla být co nejtvrdší

Česká reakce na ruský útok na Ukrajině by měla být co nejtvrdší, došlo k bezprecedentnímu útoku na suverénní zemi. ČTK a České televizi to dnes řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Očekává, že NATO nyní požádá Česko o posílení východního křídla aliance. Již dříve řekla, že Česko zvažuje vyslání vojáků do Rumunska nebo na Slovensko a naznačila, že pravděpodobnější je slovenská varianta. Dnes řekla, že očekává, že z NATO požadavek na posílení východního křídla přijde.

Na twitteru ráno ministryně napsala, že Rusko porušilo mezinárodní právo a ani sebevětší množství lží, které Kreml produkuje, na tom nic nezmění. "Nejde o denacifikaci, demilitarizaci ani o mírovou misi, Putin se zachoval jako bezohledný bandita," uvedla.

Ambasáda v Kyjevě byla dočasně uzavřena, MZV varuje před cestami do oblasti

České velvyslanectví v Kyjevě bylo dočasně uzavřeno. Na svém webu o tom dnes informovalo ministerstvo zahraničí. Konzulární pomoc občanům podle resortu poskytuje generální konzulát ve Lvově. Resort též varuje před jakýmikoli cestami na Ukrajinu a vyzývá české občany v zemi, aby ji okamžitě opustili. Letecká doprava mezi Českou republikou a Ukrajinou byla přerušena.

Česká diplomacie vzhledem k ruské invazi na Ukrajinu a vyhlášení válečného stavu v zemi varuje před cestami na Ukrajinu a vyzvalo české občany, aby zemi opustili. Apelovalo na ty, kteří se na Ukrajině zdržují nebo v zemi dlouhodobě žijí, aby se registrovali do systému Drozd, který využívají české zastupitelské úřady například k informování turistů o mimořádných událostech.

Ukrajinský velvyslanec: Sankce musí být okamžité, tvrdé a zničující

Sankce vůči Rusku, které v noci napadlo vojensky Ukrajinu, musejí být podle ukrajinského velvyslance v Praze Jevhena Perebyjnise okamžité, tvrdé a zničující. Na dnešní tiskové konferenci zmínil zejména odpojení Ruska od bankovního systému. Rusko musí být plně izolováno, uvedl. Ukrajina podle velvyslance potřebuje konkrétní dodávky zbraní, aby mohla bránit svoje území. Sankce i pomoc musí být podle něj okamžitá.

Velvyslanec neočekává velkou vlnu migrace do Evropy, předpokládá ale vnitřní migraci Ukrajinců z východních regionů na západ Ukrajiny. Naopak by podle něj mohli Ukrajinci žijící v Česku zamířit za rodinami do vlasti.