Premiér Fiala: Do Česka zatím přišlo kolem 300 tisíc ukrajinských uprchlíků

Do České republiky přišlo z Ukrajiny od zahájení ruské vojenské invaze zatím kolem 300.000 běženců. V úterý to ve Sněmovně řekl premiér Petr Fiala (ODS). Zopakoval kroky, které vláda v souvislosti s migrační vlnou podnikla. Uvedl, že chápe rozčarování obyvatel nad rostoucími cenami energií, pohonných hmot nebo potravin. Hlavním viníkem je ruský prezident Vladimir Putin, zdůraznil. Fiala se ohradil proti názorům, že kabinet kvůli situaci na Ukrajině zapomíná na české občany. "Je to lež," prohlásil. Vláda podle něho reagovala na zdražení pohonných hmot i na situaci na trhu s energiemi, když ukončili činnost někteří dodavatelé. Zastal se například zvýšení příspěvku na bydlení, o jehož přínosu zaznívaly pochyby. "Opatření funguje, žádá stále více lidí," řekl premiér. Zopakoval ale, že před lidmi nechce nic zastírat. "Válka na Ukrajině se dotkne nás všech. Uprchlická krize se dotkne nás všech. Důsledky Putinovy války se dotknou nás všech a jinak to nemůže být. Každý z nás bude muset obětovat část svého pohodlí," poznamenal Fiala. Lidé podle něho nesmějí podléhat dezinformacím, ruské propagandě a rozhádat se. Migrační vlnu z Ukrajiny Česko podle Fialy zvládá. "Náš společný cíl je postarat se o manželky a děti Ukrajinců, kteří bojují za svoji zemi,“ uvedl. Připomněl, že lidé z Ukrajiny nepřicházejí kvůli ekonomickým výhodám, ale proto, aby si zachránili život.