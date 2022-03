Premiér Fiala: Evropa musí pokračovat v podpoře Ukrajině

Pokud bude Evropa a NATO pokračovat v podpoře Ukrajiny a sankcích proti Rusku, je šance dospět k mírovému diplomatickému řešení, řekl dnes novinářům po návratu z Kyjeva premiér Petr Fiala (ODS). Ukrajina podle něj potřebuje hlavně protitankové a protiletecké zbraně. V Kyjevě mluvili třeba také o vytvoření aliance států, které by nabídly azyl ruským vojákům. Fiala podporuje myšlenku mírové mise na Ukrajině. Jde ale podle něj až o následný krok, nyní je třeba Ukrajinu podporovat v jejím boji.

Fiala se do Kyjeva vydal nečekaně s polským premiérem Mateuszem Morawieckým, polským vicepremiérem Jaroslawem Kaczyńským a slovinským premiérem Janezem Janšou v úterý. V Kyjevě se setkali s nejvyššími představiteli Ukrajiny. Fiala poděkoval všem, kteří ho doprovázeli. Do Kyjeva s ním jeli poradce předsedy vlády pro zahraniční a bezpečnostní otázky Tomáš Pojar, vládní mluvčí Václav Smolka a členové ochranného týmu.

Český premiér zopakoval, že Ukrajinci bojují za své životy, vlast a svobodu, ale zároveň bojují i za další země. "Musíme je v tom boji podpořit, proto jsme tam jeli osobně. Abychom jim dali najevo, že nejsou sami," řekl.

Cestu český premiér označil za obrovskou příležitost. "Není to jenom gesto, má to i velký symbolický význam," uvedl. Se získanými informacemi se chce následně podělit se spojenci z Evropské unie a NATO. Po příjezdu do Polska Fiala na twitteru uvedl, že z polského Řešova společně s Morawieckým a Janšou volali předsedovi Evropské rady Charlesovi Michelovi, aby ho o výsledcích mise informovali.