Premiér Fiala: Letošek nebude jednoduchý, ale zvládneme ho

Letošní rok nebude jednoduchý, ale Česká republika ho zvládne, je přesvědčen premiér Petr Fiala (ODS). I když Česko neprožívá jednoduché období, není důvod ztrácet naději a nedívat se do budoucnosti s pozitivním očekáváním, řekl v novoročním projevu. Věří, že se začnou projevovat přijatá opatření a sníží se inflace i ceny. U příležitosti 30. výročí vzniku České republiky připomněl pokojné rozdělení Československa, výjimečné vztahy se Slovenskem i cestu, kterou Česko od té doby ušlo. Češi na sebe můžou být podle něj právem hrdí. Vyzdvihl solidaritu lidí v kritických okamžicích, považuje to za něco, co zásadním způsobem utváří charakter země. Odmítl také, že by Česko bylo malým a bezvýznamným státem.

Fiala v projevu připomněl 30. výročí vzniku ČR. Rozdělení Československa podle něj nebylo pro českou společnost samozřejmou volbou a část lidí neviděla k zániku společného státu důvod. Připomněl, že samostatné republiky vznikly u jednacího stolu, a poukázal na blízký vztah ke Slovensku. "Když se ohlédneme, co jsme jako národ za těch 30 let dokázali, jsem přesvědčen, že na sebe můžeme být právem hrdí," řekl. ČR podle něj začínala jako chudá země, hlavním cílem bylo zvládnout přechod mezi demokraticky a ekonomicky vyspělé země a touhou bylo vstoupit do EU a NATO. "Tehdy to byl mimořádně lákavý cíl, ale zdál se být také neskutečně daleko," uvedl. Dodal, že nyní mají Češi díky EU a NATO šanci žít mnohem lepší život než většina lidí na planetě.

Vyzdvihl i pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny a zodpovědnost při šetření s elektřinou a plynem. "Chtěl bych vám za to, za váš odpovědný, lidský a morální přístup, z celého srdce poděkovat. Právě takové věci dělají z České republiky dobrou, sebevědomou a respektovanou zemi," řekl.