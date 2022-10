Premiér Fiala má porozumění pro koalici s ANO v Brně

Vzhledem k strategickým záměrům, které má vedení Brna, a také tomu, že v Brně nešla do obecních voleb koalice ODS, TOP 09 a lidovců společně, hodnotí premiér a předseda ODS Petr Fiala jako správné, že se tamní politici vládních stran rozhodli pro širokou povolební koalici. V pořadu Napřímo televize Nova uvedl, že sice preferuje koalice na vládním půdorysu, ale brněnští politici se rozhodli pro širší uskupení a uvidí se. Zasahovat může podle svých slov do skládání koalic v obcích pouze radou.

"Rozhodli se tímto způsobem, protože chtějí realizovat některé strategické projekty a chtějí mít pro ně co nejširší podporu," uvedl. Dodal, že situaci komplikuje i to, že lidovci nešli do voleb v Brně s ODS a TOP 09, ale Starosty.

Vítězná ODS s TOP 09 chce v Brně vytvořit širokou koalici s ANO, KDU-ČSL se STAN, Piráty i ČSSD. Jednička ODS s TOP 09 Markéta Vaňková (ODS), která by měla zůstat v čele radnice, širokou koalici zdůvodnila těžkým obdobím v souvislosti s ekonomikou, válkou i covidovou pandemií.