Premiér Fiala měl "těžkou ruku" při podepisování dekretů některým vyznamenaným

Pro premiéra Petra Fialu (ODS) bylo těžké spolupodepsat předání státního vyznamenání některým lidem, jimž prezident Miloš Zeman ocenění udělí. Řada osobností, které se prezident rozhodl ocenit, si podle premiéra zaslouží úctu a jejich vyznamenání je nesporné. Fiala to dnes řekl novinářům před odjezdem vlaku na výsadbu Aleje svobody věnované zachránci židovských dětí Nicholasi Wintonovi.

"Nebudu hodnotit ten výběr. Jsou tam určitě jména, která jsou nesporná, která si zaslouží úctu. Jsou tam i lidé, u kterých moje ruka nebo pero, kterým jsem spolupodepisoval, bylo těžké," řekl Fiala. Podotkl ale, že respektoval výběr všech, které se Zeman rozhodl vyznamenat. Uvedl, že je to prezidentova odpovědnost, ale i právo.

Zeman předá státní vyznamenání naposledy. Podle informací některých médií a dřívějších vyjádření hlavy státu by ocenění měl získat mimo jiné ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, česko-americký tenista Ivan Lendl či ošetřující lékař prezidenta a ředitel Ústřední vojenské nemocnice v Praze Miroslav Zavoral. In memoriam by mohli vyznamenání obdržet protinacistický odbojář Josef Mašín, zpěvačka Hana Zagorová a americká podnikatelka českého původu Ivana Trumpová.