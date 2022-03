Premiér Fiala nechce přeposílat uprchlíky do dalších zemí

Premiér Petr Fiala (ODS) by se chtěl vyhnout přeposílání uprchlíků, kteří přišli do Česka z Ukrajiny napadené Ruskem, do dalších zemí EU. V diskusním pořadu CNN Prima News dnes připomenul, že Česko odmítalo v roce 2015 kvóty přerozdělování i s tím, že relokace mají lidský rozměr, kdy jsou uprchlíci posíláni někam, kam nechtějí. Poznamenal ale současně, že část z příchozích by dál chtěla jít. Do Česka zatím přišlo na 200.000 lidí z Ukrajiny, další počty se budou podle Fialy odvíjet od situace na anektovaném území.