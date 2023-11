Premiér Fiala nenavštíví Nigérii. Tamní vláda prý není schopná zajistit odpovídající podmínky

Premiér Petr Fiala z ODS během své návštěvy subsaharské Afriky nakonec nepoletí do Nigérie. Abuja podle mluvčího české vlády Václava Smolky Abuja dnes oznámila, že není schopna zajistit odpovídající přijetí a program, včetně podnikatelského fóra. Předseda české vlády je momentálně na oficiální návštěvě Keni. Zahájil tam podnikatelské fórum, na kterém řekl, že by Česko mohlo s Keňou spolupracovat v obranném sektoru nebo informatice. Petr Fiala v posledních dnech začal cestu v Etiopii, podle původního plánu by mělo být poslední zastávkou Pobřeží Slonoviny.