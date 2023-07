Premiér Fiala ocenil wimbledonský triumf Vondroušové z pozice nenasazené hráčky

Předseda vlády Petr Fiala se dnes setkal s tenistkou Markétou Vondroušovou, která minulou sobotu zvítězila ve Wimbledonu. Čtyřiadvacetiletou rodačku ze Sokolova ocenil za její výkon na slavném grandslamovém turnaji v Londýně, který ovládla jako první nenasazená hráčka v tzv. open éře. Vondroušová před novináři na Úřadu vlády ČR řekla, že si setkání s premiérem užila.

Svěřenkyně trenéra Jana Hernycha završila před necelým týdnem úspěšné tažení na travnatých dvorcích v All England Clubu a ve finále porazila Tunisanku Uns Džábirovou 6:4, 6:4. Navázala na triumfy krajanek Petry Kvitové z let 2011 a 2014 a Jany Novotné z roku 1998.

"Jsem velice rád, že jsem měl možnost přivítat na Úřadu vlády Markétu Vondroušovou, poděkovat jí za skvělou reprezentaci České republiky a osobně jí blahopřát k vítězství ve Wimbledonu. Měl jsem z toho velkou radost. Tenis mám rád, hraji ho rekreačně a vím, jak je to složité. Finálový zápas jsem sledoval v televizi a prožíval ho. Je to o to více obdivuhodný výkon, že Markéta hrála jako nenasazená hráčka, což jí cestu turnajem ztížilo," uvedl Fiala.