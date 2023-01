Vláda podle premiéra Petra Fialy z ODS neplánuje žádné změny ministrů nebo výměny úřadů mezi koaličními stranami. Řekl to v rozhovoru pro ČTK v souvislosti s revizí programového prohlášení kabinetu. Revize vládního programu je podle něj nutná kvůli válce na Ukrajině, se kterou v původním programovém prohlášením nepočítali. Prohlášení by měla vláda revidovat do konce března letošního roku.