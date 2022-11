Premiér Fiala požádá Jurečku, aby vedl resort životního prostředí do konce roku

Premiér Petr Fiala z ODS požádá předsedu KDU-ČSL Mariana Jurečku, aby vedl resort životního prostředí do konce roku. Jurečka je ministr práce a sociálních věcí a taky pověřeným ministrem životního prostředí. Fiala to řekl v České televizi. Lidovci trvají na nominaci Petra Hladíka z KDU-ČSL do čela resortu. Podle Fialy je ale důležité nejdřív vysvětlit pochybnosti kolem Hladíkovy role v kauze privatizace městských bytů v Brně. Hladíka už dřív policie požádala, aby podal vysvětlení. Policisté ho ale z ničeho neobvinili.