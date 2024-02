Premiér Fiala: Putinův ruský režim je zrůdný, je v zájmu ČR, aby neuspěl

Režim ruského prezidenta Vladimira Putina je podle premiéra Petra Fialy (ODS) zrůdný. Ruský vpád na Ukrajinu před dvěma lety označil předseda české vlády za neopodstatněný. Kvůli udržení stability v regionu je v českém bytostném zájmu, aby ruský agresor na Ukrajině neuspěl, uvedl Fiala v příspěvku k výročí na síti X. Ruský útok na Ukrajinu byl podle premiéra porušením principů suverenity, svrchovanosti a nezávislosti států. "Pokud padne Ukrajina, je jen otázkou času, kdy bude ohrožen někdo další. Nemá smysl si namlouvat, že Putinovi bude Ukrajina stačit. Všichni chceme mír. A právě proto se nesmíme bát postavit těm, kteří mír ohrožují," prohlásil ministerský předseda. "Pokud by někdo chtěl důkazy o tom, jak zrůdný ruský režim je a že se neštítí ničeho, stačí se podívat na to, jak Vladimir Putin likviduje své politické protivníky," uvedl Fiala. Před týdnem zemřel za nejasných okolností v ruské vězeňské kolonii za polárním kruhem jeden z nejznámějších kritiků Putinova režimu Alexej Navalnyj.

Také ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) v prohlášení označil za nutné odrazit ruské snahy měnit státní hranice. Putin podle něj rozpoutal vůči Ukrajině před dvěma lety neokoloniální válku. Ruská agrese s cílem zlomit Ukrajinu trvá ještě déle, a to deset let, podotkl ministr s poukazem na ruskou anexi Krymu v roce 2014. Ukrajina má právo na sebeobranu a obnovení územní celistvosti včetně Krymu. Česko bude stát při Ukrajině a poskytovat jí veškerou nezbytnou pomoc, dokud bude potřeba, a podporuje její začlenění do NATO a EU kvůli evropské bezpečnosti.