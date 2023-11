Premiér Fiala se setká s keňským prezidentem Rutem a ministrem obrany

Český premiér Petr Fiala se dnes v druhý den návštěvy Nairobi setká s keňským prezidentem Williamem Rutem a ministrem obrany Adenem Dualem. Odpolední odlet předsedy vlády do Nigérie byl však zrušen poté, co Abuja v pondělí večer oznámila, že není schopna zajistit odpovídající přijetí a program.

Diplomatické zdroje dávají nigerijský krok do souvislosti s jednáním Valného shromáždění OSN, při kterém Česko 27. října bylo jednou ze 14 zemí odmítajících rezoluci vyzývající k okamžitému humanitárnímu příměří v Pásmu Gazy. Státům, které takto hlasovaly, vadilo zejména to, že text neobsahuje přímé odsouzení Hamásu za masakr izraelských civilistů ze 7. října. Pro přijetí rezoluce, která je první společnou reakci OSN na novou válku Izraele s hnutím Hamás, naopak hlasovalo 121 států včetně Nigérie.

Český premiér je od pátečního večera na pracovní cestě po subsaharské Africe, na které ho doprovází početná podnikatelská delegace. Program Fiala zahájil v etiopské Addis Abebě v sobotu, odkud v neděli večer přiletěl do Nairobi. Vzhledem ke zrušené návštěvě Nigérie se očekává, že příští zastávkou bude podle plánu Ghana následovaná Pobřežím slonoviny, odkud by se premiér měl vrátit do Prahy v noci na sobotu.