Premiér Fiala se setkal s prezidentem Filipín, mluvili i o Tchaj-wanu a Ukrajině

Premiér Petr Fiala se v Manile sešel s filipínským prezidentem Ferdinandem Marcosem mladším. Prezident Filipín na společné tiskové konferenci po setkání uvedl, že s českým předsedou vlády diskutovali mimo jiné o problematice Západofilipínského moře, situaci v Tchajwanském průlivu a válce na Ukrajině. „Zdůraznili jsme, že obě země ctí demokracii, lidská práva a vládu zákona,“ prohlásil Marcos. Fiala uvedl, že Manila a Praha slaví 50 let vzájemných vztahů, a vyjádřil naději, že jeho návštěva přispěje k jejich dalšímu rozvoji. „Naše země slaví 50 let vzájemných vztahů, ale naše vztahy jsou mnohem delší,“ podotkl Fiala a připomněl, že filipínský hrdina boje za nezávislost José Rizal se blízce přátelil a radil s českým profesorem Ferdinandem Blumentrittem a že čeští vojáci pomáhali za druhé světové války bránit Manilu. To, že na Filipínách zahajuje svou cestu po šesti asijských zemích, podle českého premiéra ukazuje důležitost Filipín pro Českou republiku. Dopoledne Fiala zahájil podnikatelské fórum a po schůzce s Marcosem zopakoval, že české společnosti nabízejí efektivní řešení v oblasti zemědělství, letectví, dopravy či obranné a bezpečnostní spolupráce. Jmenoval mimo jiné Českou zbrojovku, která přispívá k modernizaci filipínské armády.