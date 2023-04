Premiér Fiala se v Indonésii setkal s krajany, prohlédl si i projekt výstavby nového hlavního města

Premiér Petr Fiala se na závěr své návštěvy Indonésie setkal v Jakartě s krajany a prohlédl si projekt výstavby budoucího nového hlavního města Nusantara. To příští rok nahradí Jakartu, která se potýká nejen se špínou a smogem, ale také s častými ničivými záplavami. Stavba nového města představuje pro české firmy a podnikatele sérii obchodních příležitostí především v oblasti tzv. smart cities, ale i v oblasti inženýrských sítí, dodávek telematiky a městského mobiliáře.

Ještě před odletem do Singapuru se český premiér setkal s krajany, kteří v Indonésii žijí a podnikají. Nejvíce Čechů úspěšně podniká na ostrově Bali. Jsou mezi nimi majitelé pekáren, vodohospodářské firmy, či podnikatelé zabývající se českými realitními investicemi, nákupem pozemků nebo i výstavbou vil. „Mám velký respekt k lidem, kteří se rozhodnou odejít do takto vzdálené země, protože to vyžaduje odvahu a schopnost se přizpůsobit. Moc rád poslouchám inspirativní příběhy, jak se zde Čechům žije, jak podnikají a jaké jsou rozdíly oproti životu u nás. Děkuji vám, že pomáháte šířit dobré jméno České republiky i více jak 9 tisíc kilometrů od vašeho původního domova,“ řekl Fiala krajanům.

V dalších dnech navštíví český premiér Singapur, Vietnam, Kazachstán a Uzbekistán. Ve čtvrtek se v Singapuru společně s prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým zúčastní obchodního fóra, setká se s prezidentkou Singapurské republiky, ale také se singapurským premiérem a předsedou Parlamentu Singapurské republiky.