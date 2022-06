Premiér Fiala se ve Vatikánu setkal s papežem, pozval ho do Česka

Velkou podporu ukrajinskému lidu a jeho nynějšímu zápasu vyjádřil papež František při dnešním přijetí českého premiéra Petra Fialy. Šéf české vlády to řekl novinářům ve Vatikánu poté, co opustil Apoštolský palác, kde s hlavou katolické církve strávil přibližně hodinu. Papeže Fiala pozval k návštěvě České republiky. Papeže Fiala pozval k návštěvě České republiky. Ačkoliv je podle něj na reakci Vatikánu ještě brzy, premiér věří, že František přijede, pokud mu to dovolí zdravotní stav a bude k tomu mít příležitost. Podle Vatikánu rozhovory ukázaly dobrý stav vzájemných vztahů i vůli je dále zlepšit. Část setkání papež a český premiér věnovali ruské agresi na Ukrajině a osudu Ukrajinců, z nichž mnozí nalezli útočiště v evropských zemích, včetně České republiky. "Papež vyjádřil opravdu velkou podporu ukrajinskému lidu a jeho spravedlivému zápasu. Myslím si, že je pro nás důležité, abychom mysleli na utrpení Ukrajinců a pomáhali jim všemi prostředky, které máme," prohlásil ve Vatikánu český premiér. Papež si podle něj "jasně uvědomuje nespravedlnost ruské agrese". Fiala, který dnes papeži jako dar kromě jiného přivezl také ukrajinský vyšívaný šál s motivem holubice míru, podle svých slov při setkání s Františkem připomněl veškerou podporu, kterou Ukrajině ČR poskytuje v humanitární i vojenské oblasti.