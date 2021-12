Premiér Fiala uvádí do úřadů dalších devět ministrů

Sedm členů svého týmu uvedl premiér do funkcí už v pátek, několik hodin poté, co koaliční kabinet tvořený Spolu a Piráty se STAN jmenoval v Lánech prezident Miloš Zeman a poté se ve Strakově akademii sešel k prvnímu zasedání. Zbývající členové kabinetu se úřadů ujímají v sobotu. Nová ministryně obrany Jana Černochová (ODS) chce ve své funkci podporovat modernizaci armády. Stejně jako předseda vlády Petr Fiala (ODS) zopakovala příslib, že Česká republika bude do roku 2025 vydávat dvě procenta HDP na svou obranu. Podle premiéra Fialy je v zájmu Česka, aby mělo kvalitní armádu a aby bylo pevnou součástí NATO.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) po nástupu do úřadu vyhlásil, že chce v příštích čtyřech letech postavit až 200 kilometrů nových dálnic. Prioritou jsou dostavba Pražského okruhu, dálnice D1 a D35. Zároveň chce během svého funkčního období připravit ke stavbě první úseky vysokorychlostních tratí. Upraví se také slevy v dopravě.