Premiér Fiala uvedl do úřadů dalších devět ministrů, ti představili své vize

Nová vláda je až na nemocného ministra zdravotnictví kompletní. Sedm členů svého týmu uvedl premiér do funkcí už v pátek, několik hodin poté, co koaliční kabinet tvořený Spolu a Piráty se STAN jmenoval v Lánech prezident Miloš Zeman a poté se ve Strakově akademii sešel k prvnímu zasedání. Zbývající členové kabinetu převzaly úřady v sobotu. . Jmenován zatím nebyl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který má covid-19 a je v izolaci. V úřadu ho zatím zastupuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Jako první uvedl Fiala v sobotu do funkce ministryni obrany Janu Černochovou (ODS), která prohlásila, že chce podporovat modernizaci armády. Stejně jako Fiala zopakovala příslib, že Česko bude do roku 2025 vydávat dvě procenta HDP na svou obranu. Stát se by tak podle nich mělo i přes složitou ekonomickou situaci. Podle Fialy je v zájmu Česka, aby mělo kvalitní armádu a aby bylo pevnou součástí NATO.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) po nástupu do úřadu vyhlásil, že chce v příštích čtyřech letech postavit až 200 kilometrů nových dálnic. Prioritou jsou dostavba Pražského okruhu, dálnice D1 a D35. Zároveň chce během svého funkčního období připravit ke stavbě první úseky vysokorychlostních tratí. Upraví se také slevy v dopravě.

Úkolem ministerstva školství bude uvést do života Strategii 2030+ vypracovanou předchozím vedením resortu, na které panuje politická shoda, řekl nově jmenovaný ministr Petr Gazdík (STAN). Dokument se zabývá modernizací českého školství, které podle Gazdíka potřebuje změnit a připravit na budoucnost. „Základní dovedností studenta musí být, že se musí umět učit novým věcem,“ poznamenal. Politickým náměstkem Gazdika se stane dosavadní ministr Robert Plaga (za ANO), který už jako náměstek na ministerstvu působil v minulosti.

Nový ministr kultury Martin Baxa (ODS) chce ve vládě usilovat o to, aby se v případě lepší epidemické situace kultura vracela do normálu a vznikl jasný plán jejího fungování. S koronavirovou situací podle Baxy souvisí také čerpání peněz z Národního plánu obnovy. Ministr považuje za důležité dokončit zákon o veřejných kulturních institucích, novelu autorského zákona či novelu mediálních zákonů.