Premiér Fiala v Londýně vyjádřil soustrast novému králi Karlovi III.

Český premiér Petr Fiala v Londýně na státním pohřbu britské královny Alžběty II. osobně vyjádřil účast jménem ČR novému králi Karlovi III. Zastoupení České republiky na smutečním obřadu, kterého se zúčastnili státníci z celého světa, podle něj bylo důležité. Premiér to řekl odpoledne na tiskové konferenci na střeše českého velvyslanectví ve čtvrti Kensington. Fiala uvedl, že měl příležitost se z řadou představitelů jiných zemí bavit osobně na recepci v Buckinghamském paláci. "Ale hlavě jsem měl možnost osobně vyjádřit hlubokou účast jménem České republiky králi Karlu III. Měli jsme i příležitost spolu krátce mluvit," řekl Fiala. Dodal, že panovníkovi připomněl jeho návštěvy v České republice i zastávku na Masarykově univerzitě v době, kdy byl Fiala jejím rektorem, což si podle něj Karel III. pamatoval. Král v rozhovoru s předsedou české vlády zmínil několik projektů, které v Česku podpořil, například rekonstrukci barokních zahrad v Praze. Fiala dodal, že by bylo hezké, kdyby se do zahrad mohl britský panovník znovu podívat. Karla III. již v dopise do Prahy pozval prezident Miloš Zeman.