Premiér Fiala: Vláda vstupuje do druhé půlky volebního období s dobrým skóre

Vláda podle premiéra Petra Fialy (ODS) vstupuje do druhé poloviny volebního období s dobrým skóre. Podařilo se zvrátit trend zadlužování a zpomalit inflaci, uvedl Fiala na sociální síti X ve videu, které zveřejnil u příležitosti dvou let od posledních voleb do Sněmovny. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) tehdy těsně porazila ANO a vytvořila kabinet s koalicí Starostů a Pirátů, která skončila v hlasování třetí. Fiala výsledek posledních voleb označil za vítězství demokratických stran nad populisty, komunisty a extremisty. Zdůraznil, že se musí podařit udržet demokracii a západní směřování Česka. Poslední dva roky podle něj nebyly snadné, protože vláda musela čelit dozvukům epidemie covidu-19, důsledkům ruské agrese na Ukrajině, uprchlické vlně, energetické krizi, inflaci či dezinformacím, které měly cíleně radikalizovat části společnosti. „Ačkoliv vím, že mnozí z vás, a já také, by si přáli, aby některé věci šly rychleji, tak věřím, že naše vláda vstupuje, ve sportovní terminologii, do druhého poločasu s dobrým skóre," uvedl.